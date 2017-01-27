中市東協廣場越南節 今日起登場

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東協廣場春節推出「2017國際越南節」活動，服務中心及互動平台都不打烊。（陳淑芬攝）

台中市東協廣場春節推出「2017國際越南節」活動，27日舉辦越南圍爐宴，農曆春節初一至初五，繼光商圈與東協廣場安排美食、遊戲及文創手作等攤位，還有精采異國節目表演，「國際移工生活照顧服務中心」及「東協廣場溝通互動平台」都不打烊，邀請新移民一起熱鬧歡度春節。

台中市政府輔導東協廣場大樓管委會、繼光商圈管委會及新移民協會舉辦「2017國際越南節」活動，今天席開36桌，邀請越南移工、新移民前來品嘗美食，台中市副市長張光瑤與會圍爐，台中市東協廣場管理委員會主委蔡忠和、繼光商圈管理委員會主委張進鑫、新移民協會理事長麥玉珍等人將到場共襄盛舉，現場熱鬧溫馨。

此外，初一至初五，繼光商圈與東協廣場皆有越南表演、美食、遊戲及文創攤位，還安排精采異國表演，並設有卡拉OK，讓民眾上台表演。現場消費滿百元即可可參加「好禮抽抽樂」活動。

台中市府表示，中市移工有8萬7千人，越南籍佔3萬3千人；外籍配偶5萬4千人中，越南籍多達近萬人，是來台移民最大族群，繼光商圈與東協廣場在過年期間規劃屬於越南族群的活動最應景，未來計畫因應4月泰國潑水節、印尼開齋日舉行相關活動，12月聖誕節則辦理屬於菲律賓族群的活動。

台中市政府勞工局於東協廣場3樓設置的「國際移工生活照顧服務中心」，春節期間每日將派駐東協四國語言人員提供諮詢服務；針對新住民朋友、移工、市民或觀光客等不同族群所設置的「東協廣場溝通互動平台」，則提供東協語言的諮詢服務。

(中時)