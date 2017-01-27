蕭彤雯解密！想發財 這些留給老公就對了

主播蕭彤雯分享「發財秘方」。（圖／本報系資料照片）

隨著金雞年即將到來，不少民眾都期望在新的一年有求財好運氣，各地也舉辦迎財神爺活動，希望能在新春祈求個好兆頭，而美女主播蕭彤雯就分享「發財秘方」，直呼：「這太重要了！一定要趕在初一前告訴大家！」

明天就是大年初一，蕭彤雯稍早在臉書曬出一張圖，圖中的內容是：「各位人妻注意了，大年初一至十五所有的衣服、碗筷，一定要留給老公洗，因為『公洗發財』」，「公洗發財」與恭喜發財發音類似，蕭彤雯發文引發網友熱議。

秦昊日前也在微博曬照，暗示要伊能靜跪在門口，圖中表示只要叫老婆在年初一到初十五，跪門口幫拿拖鞋，就會好運一整年，因為「婦跪臨門」（富貴臨門），也引發伊能靜回應「後果你自己負責。」

(中時電子報)