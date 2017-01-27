成都除夕大霧 70航班延誤
中國大陸四川成都雙流國際機場今天清晨遇上大霧，截至上午9時，共導致70個起飛航班延誤，約有7000名旅客出行受影響。
中新網報導，這場大霧導致成都機場東跑道從清晨5時20分至上午8時間關閉。
報導指出，適逢除夕，成都機場今日的863個航班中，大部分是清晨及上午的航班，下午和晚間的班次非常少。
依照今日航班飛行計畫，成都機場全天航班將在晚間10時30分左右結束，比平時提前許多，但因遭遇大霧天氣，影響了部分航班的準點起飛，部分航班將順延大約3個小時以上。
報導表示，自大陸春運啟動以來，成都機場平均每天起降航班達944個架次，單日起飛旅客在6.7萬人次以上。今天跌至863個航班，起飛人次則跌至5.8萬左右，兩項數據均為春運以來最低。1060127
(中央社)
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