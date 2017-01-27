前鎮透天厝藏賭場 開張2天就被抄

高雄前鎮警方小年夜在轄區透天厝抄獲賭場。（曹明正翻攝）

高雄前鎮一棟透天厝暗藏賭場，賭客進出都從隔壁大門走至後門後，從防火巷進入。轄區警方小年夜進行取締，甕中捉鱉逮捕34名男女賭客，對方以撲克牌玩「四支刀」，扣獲賭金7900元，分依賭博罪送辦及《社維法》裁罰。

26日下午近4時，前鎮警分局直搗衙孝街賭窟，趁把風人員要帶賭客進入時，迅速控制現場，除了把風的34歲林男、65歲王女與48歲賭場主持人，另有31名賭客被抓，包括2名越南女子，起獲賭資7900元與撲克牌、骰子。

警方表示，透天厝因中午過後出入複雜，日落後就鳥獸散，遭檢舉是賭場。吳男說，他以每月5000元承租透天厝，下午2時起，提供賭客玩現在中部相當流行的撲克牌「四支刀」，不過僅開張2天就被抄，才抽頭2萬餘元。

(中時)