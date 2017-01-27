漫威新片黑豹開拍 首位非裔英雄登場
漫威影業（MarvelStudios）今天宣布，已經開始拍攝最新超級英雄電影「黑豹」，這是首度由非裔男星查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）挑大梁。
好萊塢大力推廣種族多元性，漫威今天宣布消息前，今年有破紀錄的非裔演員入圍本屆奧斯卡金像獎。
查德威克鮑斯曼將於眾所期待的「黑豹」（Black Panther）擔綱演出，配角包括新生代演員麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、以「自由之心」（12 Years a Slave）獲得奧斯卡最佳女配角獎的露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o），與憑藉「最後的蘇格蘭王」（The Last King of Scotland）奪下金獎影帝的佛瑞斯特懷特克（Forest Whitaker）。
ABS-CBN新聞網引述法新社報導，查德威克鮑斯曼在去年上映的「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）曾經以漫威首位非裔超級英雄之姿現身，但他並沒有擔任主角。
「美國隊長3：英雄內戰」去年全球吸金11億5000萬美元（約新台幣360億4800萬），成為票房最大贏家。
漫威聲明說，在最新「黑豹」一片中，查德威克鮑斯曼飾演的提恰拉（T'Challa）回到科技進步的非洲孤立國家瓦坎達（Wakanda）繼承王位。
「不過，當1名昔日敵人再度出現，提恰拉被捲入1場讓瓦坎達與全世界陷入危險的衝突之中，讓他身為國王與黑豹的精神與勇氣雙雙受到考驗。」
「黑豹」劇組除了在美國喬治亞州亞特蘭大拍攝，也在南韓取景，預定明年2月上映。（譯者：中央社周莉芳）1060127
(中央社)
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