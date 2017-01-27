海南雞飯家鄉 首家掛牌老字號在海口
－中國美食系列專題之六海內外知名的「海南雞飯」在家鄉海南島不僅不叫這個名稱，而且直到2011年5月23日，大陸海南省才有了首家海南雞餐飲的「中華老字號」在海口市龍華沿江飯店揭牌。
新加坡大名鼎鼎的瑞記雞飯店就是以海南雞飯聞名，不過，「海南雞」在中國大陸海南省的餐廳相當罕見，因為當地人稱這道美食為「文昌雞」。
據中國大陸南海網，海南以前也有很多傳承下來的老店鋪，但是中共建政後，老店沒有得到保護，許多已經不在。
與北京全聚德已經有170多年歷史的老店相比，沿江飯店在大陸的「中華老字號」中只能算是「小輩」，因為海南首家掛牌中華老字號的「海口龍華沿江飯店」原名「沿江雞飯店」，前身是1930年代在文昌的「毓葵雞飯店」。
根據文昌網，文南老街興建於民國初期，文南街兩旁的絕大部分店鋪是華僑投資建設，其間，有一家伍毓葵開的雞飯店非常出名。
毓葵雞飯店受歡迎的原因之一是選取好的雞種，好的雞肉熬出好的雞湯，好的雞湯煮出好的雞飯，再配上味道絕佳的醬料。
另外，在那個時代，玩麻將是居民的一個主要休閒方式，文南街打麻將的人特別多，要吃飯了，就讓飯店的人送飯。雞飯店把雞飯做成飯團，方便這些居民一邊吃飯一邊玩，而這也是雞飯店受人歡迎的原因之一。
毓葵雞飯店早已結束營業，原址已經成了鞋店。1060127
(中央社)
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