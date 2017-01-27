外媒：蒲亭與川普即將首次通電話

我要評比

俄羅斯塔斯社（TASS）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）料將於明天首次通電話。

路透社報導，克里姆林宮先前曾表示，目前沒有關於兩人將何時首次會晤的資訊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國首相梅伊（Teresa May）今天會晤川普之前曾提醒美國，與俄國交涉時應該謹慎行事。

梅伊說：「面對蒲亭總統時，我的忠告是，要交涉但得小心行事。」「我們與俄國打交道時，應該採取強勢的立場，並致力於打造能讓彼此更加合作而非衝突的關係、體制與流程。」（譯者：中央社周莉芳）1060127

(中央社)