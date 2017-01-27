小英拒92共識下場...陸官媒：邦交國價碼暴漲
台灣西非邦交國布吉納法索日前堅決拒絕大陸天價金援，強調不會為了錢背叛台灣，兩國友誼是基於國家利益，而不是台灣的錢包有多鼓。對此，北京官媒《環球網》刊出社評指出，布國這種說法等同「瘋話」，「布國這麼說，是想之後狠敲台灣一筆，台灣拒絕承認九二共識的下場，就是邦交國的價碼瞬漲」。
《環球網》刊出社評指出，布吉納法索1961年與台灣建交，1973年改與大陸建交，但1994年又被台灣花錢「買回去」，台布的關係是以錢為基礎。中國不會與台灣發起金援外交大戰，因為用不著花錢，就可慢慢拉走台灣所剩不多的邦交國，且基於現實面，中國何須為爭那些在地圖上不起眼的小邦交國，而大肆「血拼」？
社評寫道，布吉納法索的挺台發言，無非是想在日後狠敲台灣一筆，布國外長指陸方拒絕中國500億美元誘惑，台灣屆時要拿出多少鞏固邦交國？台灣當局拒絕承認九二共識，下場便是邦交國的價碼瞬間暴漲，「蔡英文當局準備聽到某個小邦交國聲稱陸方開出1000億美元的故事吧，九二共識是很昂貴的遊戲，一點都不好玩」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。