小英拒92共識下場...陸官媒：邦交國價碼暴漲

2016年5月21日，總統蔡英文（右）會見布吉納法索總理齊耶鈸（左）。（總統府提供）

台灣西非邦交國布吉納法索日前堅決拒絕大陸天價金援，強調不會為了錢背叛台灣，兩國友誼是基於國家利益，而不是台灣的錢包有多鼓。對此，北京官媒《環球網》刊出社評指出，布國這種說法等同「瘋話」，「布國這麼說，是想之後狠敲台灣一筆，台灣拒絕承認九二共識的下場，就是邦交國的價碼瞬漲」。

《環球網》刊出社評指出，布吉納法索1961年與台灣建交，1973年改與大陸建交，但1994年又被台灣花錢「買回去」，台布的關係是以錢為基礎。中國不會與台灣發起金援外交大戰，因為用不著花錢，就可慢慢拉走台灣所剩不多的邦交國，且基於現實面，中國何須為爭那些在地圖上不起眼的小邦交國，而大肆「血拼」？

社評寫道，布吉納法索的挺台發言，無非是想在日後狠敲台灣一筆，布國外長指陸方拒絕中國500億美元誘惑，台灣屆時要拿出多少鞏固邦交國？台灣當局拒絕承認九二共識，下場便是邦交國的價碼瞬間暴漲，「蔡英文當局準備聽到某個小邦交國聲稱陸方開出1000億美元的故事吧，九二共識是很昂貴的遊戲，一點都不好玩」。

(中時電子報)