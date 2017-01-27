大溪透明景觀電梯啟用 飽覽大漢溪河階地形
桃園市推動「慢城」計畫重要硬體指標透明景觀電梯27日啟用，市長鄭文燦試乘時表示，未來遊客搭乘時可飽覽大漢溪流域壯麗景色，也是慢活旅遊最好選擇。
鄭文燦說，大溪透明景觀電梯原本農曆年後才要啟用，考量年假期間提供民眾慢活旅遊去處，特別選擇除夕開放搭乘。除了透明景觀電梯外，市府也著手改善中正公園硬體設施，未來除將有大型溜滑梯，也考慮恢復「相撲場」。
市府觀光旅遊局長楊勝評說，透明景觀電梯設計結合現地岩盤地質，上方連結至中正公園空橋則採背拉系統設計，強化整體耐震結構，是台灣風景區中唯一以無障礙升降梯方式設計的景觀設施。由於大漢溪流域有獨特的河階地形，民眾搭乘透明景觀電梯時可居高臨下一窺獨特地形環境。
楊勝評說，透明景觀電梯高約16公尺，最大載重可達15人、1000公斤，除夕啟用試乘後，市府自大年初一開放民眾搭乘，時間自上午7點至下午7點止，遊客可配合志工引導搭乘，體驗慢城樂活旅遊感受。
(中時)
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