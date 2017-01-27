台灣囝仔好威 許育修澳網青少年男雙摘冠
17歲台灣小將許育修與中國大陸趙靈熙的兩岸組合，27日在澳網青少年組男雙決賽，遭遇紐西蘭雷諾斯／葡萄牙瓦列，終以6比7(8)、6比4、10比5逆轉封王，這是台灣小將相隔8年之後，再次有人拿下大滿貫青少年男雙冠軍
雙方首盤就陷互保發球局的僵持局面，直到拚到搶七，許育修／趙靈熙才以8比10敗下陣來，光在首盤雙方就打了43分鐘，不過第2盤一開始，許／趙就破了對方發球局，最後更以6比4搶下次盤勝利。
到了決勝搶10盤，一開始雙方互有領先，許／趙卻率先打破僵局，從5比4開始連搶2分，儘管對方奮勇追回1分，可是許／趙接下來搶贏3分，有驚無險把這場比賽勝利搶了到手。
上次台灣小將在大滿貫青少年男雙封王，是「A鵬」謝政鵬在2009年美網，A鵬同年也在澳網青少年男雙奪冠，他在2008年則跟「小胖」楊宗樺攜手搶下澳網與溫布頓青少年男雙冠軍。
(中時電子報)
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