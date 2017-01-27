要對方找合適對象 51歲美魔女羅霖打槍小男友求婚
51歲香港「美魔女」羅霖是1991年亞洲小姐選美冠軍，她年近半百，身材與容貌仍保養如昔，去年6月更爆有小20歲富二代「J君」追求，今(27日)港媒報導，J君去年曾正式向羅霖求婚，但被羅霖以專注事業為由婉拒，還建議J君：「有合適的對象可以去試試發展」。
羅霖曾經歷一段失敗婚姻，外貌姣好的她恢復單身後，身邊不乏出現追求者，熟男、嫩男、老外都有，據香港《蘋果日報》報導，去年她自爆身邊有護花使者J君，被挖是家中從事建築生意的富二代，羅霖見過對方父親，但準婆婆還不見她，「我自已也是做人媽媽的，能理解。」
近日網友募集羅霖帶小孩、J君到泰國旅遊，一路上J君相當體貼照顧羅霖母子，雖去年羅霖已用工作為由打槍嫩男友求婚，但兩人並未因此分手，如今見J君已逐漸融入羅霖的家庭，讓外界相當期待今年能聽到兩人喜訊。
(中時電子報)
關鍵字：羅霖
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