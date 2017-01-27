被迫尿在桶裡 美國女學生獲賠125萬

廁所的標誌。(圖\shutterstock)

美國一高等法院週四判定，加州聖地牙哥一學區San Diego Unified District敗訴，必須賠償125萬美元給一名因為被老師禁止離開教室去上廁所、而被迫尿在桶子裡的女學生。

根據BBC報導，這名女學生2012年上課時，老師Gonja Wolf突然嚴格禁止學生離開教室去上廁所，但當時已經上課了25分鐘，但Wolf不准並要求這名與學生到教室裡的儲物間去、尿在桶子裡後，把尿液從洗手台裡倒掉。

雖然學校表示，該師從來沒有想要羞辱這名學生的意思，但這名女學生說她後來接到許多猥褻簡訊、罹患憂鬱症，甚至曾想要自殺，其律師表示這種事情不應該發生在剛進入高中生活的14歲女孩身上。

這名女學生在法庭上娓娓道來這個事件如何影響她的生活，例如她在這之後因為遭到同學欺負而被迫轉學兩次，到現在為止她也必須要看心理醫師、治療心理創傷。

法院因此也判決讓這名女學生獲得4.1萬美元的醫療賠償，但判決的金額還是比這名女學生一開始上訴時要求的250萬美元低。這個管轄226間位於聖地牙哥的教育機構的學區，對判決結果感到相當失望，會在接下來幾周內決定是否要上訴。

該名教師Wolf在事件後被學校要求休有薪假，但最後離開了學校。該校已經對這名學生和其母親道歉，並向該校老師表示不可禁止學生上廁所。

(中時電子報)