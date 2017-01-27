金門春運啟動C計畫，民眾搭軍機返鄉過年

金門春運除夕夜啟動C計畫，國防部出動軍機協助疏運。（李金生攝）

立委楊鎮浯（中）到軍機場迎接返鄉旅客。（李金生攝）

縣府安排遊覽車接駁旅客，貼心服務獲得好評。（李金生攝）

軍方出動大批官兵協助春運作業，展現「軍民一家」金門精神。（李金生攝）

金門春運今（27）日除夕啟動C計畫，立委楊鎮浯協調國防部在下午派遣1架次C-130運輸機，協助疏運70名軍民旅客趕回金門過年，縣府也安排遊覽車接駁到金城、山外車站，貼心服務獲得鄉親一致好評。

台金線今年春運作業，拜好天氣之賜，除夕當天一早就熱鬧滾滾，北金5條航線旅客穿梭來去，其中又以台北松山與金門尚義機場之間，往來旅客占8成以上，疏運狀況最為忙碌。

但因今年復興航空停飛，春運作業如預期的較往年吃緊，不少在管制期間訂不到機位的鄉親，只能一早就攜家帶眷到松山機場聯合候補櫃台排隊登記，憂心無法順利返鄉與家人吃年夜飯，焦慮全寫在臉上。

立委楊鎮浯率同服務團隊進駐機場，全程掌握候補狀況和鄉親需求，上午就與國防部和民航局取得聯繫，敲定啟動C計畫派遣C-130運輸機協助疏運。

今天下午13時31分，由台北松山起飛的C-130運輸機，滿載70名旅客包括66位民眾和3名軍眷、1名軍人，在14時20分平安抵達尚義機場。縣府也雇用2輛大型遊覽車，協助接駁到金城、山外車站，讓旅客可以更便捷回家。

立委楊鎮浯與縣長辦公室主任陳永明、觀光處長陳美齡與建設處長李斌等人一起在軍機場迎接旅客，歡迎大家返鄉團圓，讓下機的鄉親十分開心，肯定從中央到地方的貼心服務，實在「有夠讚！」

由於搭乘軍機旅客限定本國籍，只需繳交1000元（含保險費在內），較一般民航客機便宜許多，不少首次搭軍機的民眾高興表示，真是1次難得的體驗，感謝立委和縣府的安排和用心。

楊鎮浯表示，在正常航班與加班機的A計畫及備勤的海運B計畫之外，今天順利協調國防部啟動C計畫（C-130運輸機支援疏運），有助於疏解春運作業的緊張狀況，他與機場服務團隊將持續關注疏運狀況，要讓鄉親平平安安回家過年，也能順順利利返台上班、上課。

(中時)

旅客搭乘軍機返鄉過年，難得的一次體驗。（李金生攝）

縣府與立委服務團隊攜手做好春運作業，讓鄉親往返更平安、順利。（李金生攝）