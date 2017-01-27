拍寫真遇生理期 女偶像竟要人幫塞棉條

青春女子團體「伊梓帆」三人感情超好，好到可以幫塞衛生棉條。(翻攝自一直煩伊梓帆臉書粉專)

女子團體「伊梓帆」是前職棒啦啦隊人氣成員出身。(中時資料照片)

前職棒正妹啦啦隊超人氣成員所組成的女子團體「伊梓帆」，成員陳伊、董梓甯、楊曉帆先前推出寫真書及單曲，展現美好的青春性感，而感情超好的她們，不僅開玩笑說團名其實是「一直煩」，更在訪談中大爆女孩私密事，小帆竟讓別人幫她塞「那個」！

據《ETtoday》報導，「伊梓帆」成員各個外型亮麗、身材火辣，離開啦啦隊獨立組團後，人氣不減反增，擁有大票死忠粉絲，但成員們卻沒有鉤心鬥角的狀況，甚至強調彼此感情超好，沒吵過架，拍胸脯保證這絕對「不是官腔」，三人可以一起洗澡，看到牙上菜渣、臉上鼻涕，是會直接用手幫對方弄乾淨的那種姊妹情誼。

到底三個人有多好，董梓甯最讓人驚訝，她自曝之前拍攝性感寫真，小帆剛好遇上生理期，剛好服裝是比基尼，因此梓梓建議她使用衛生棉條，但是小帆完全沒用過「不得其門而入」，梓梓竟然直接進廁所幫她塞，她表示：「我是真的把她們當成我的家人」，讓人既驚訝又羨慕。

(中時電子報)