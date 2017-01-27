拍寫真遇生理期 女偶像竟要人幫塞棉條
前職棒正妹啦啦隊超人氣成員所組成的女子團體「伊梓帆」，成員陳伊、董梓甯、楊曉帆先前推出寫真書及單曲，展現美好的青春性感，而感情超好的她們，不僅開玩笑說團名其實是「一直煩」，更在訪談中大爆女孩私密事，小帆竟讓別人幫她塞「那個」！
據《ETtoday》報導，「伊梓帆」成員各個外型亮麗、身材火辣，離開啦啦隊獨立組團後，人氣不減反增，擁有大票死忠粉絲，但成員們卻沒有鉤心鬥角的狀況，甚至強調彼此感情超好，沒吵過架，拍胸脯保證這絕對「不是官腔」，三人可以一起洗澡，看到牙上菜渣、臉上鼻涕，是會直接用手幫對方弄乾淨的那種姊妹情誼。
到底三個人有多好，董梓甯最讓人驚訝，她自曝之前拍攝性感寫真，小帆剛好遇上生理期，剛好服裝是比基尼，因此梓梓建議她使用衛生棉條，但是小帆完全沒用過「不得其門而入」，梓梓竟然直接進廁所幫她塞，她表示：「我是真的把她們當成我的家人」，讓人既驚訝又羨慕。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。