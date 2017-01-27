月薪嬌妻戀舞夯 綠委拍MV賀新年

日劇「月薪嬌妻」超夯，片尾曲的戀舞也蔚為風潮。民主進步黨籍立法委員管碧玲以及高志鵬、蔡適應也搭上這股熱潮，分別拍攝影片祝福民眾，堪稱是新年最有笑果的賀歲影片。

新垣結衣主演的日劇「月薪嬌妻」片尾曲「戀」的舞蹈吸引多人模仿。管碧玲日前曾在高雄旗山老街、駁二等地方跳過戀舞，小年夜也在社群網站臉書（Facebook）上直播戀舞MV，自己並模仿新垣結衣在影片中的裝扮，穿上紅色毛衣與牛仔褲，祝福大家新年恭喜，大吉大利。

蔡適應與高志鵬則與國會辦公室助理，以及各部會的國會聯絡人一起，模仿片尾曲的MV，高志鵬更學男主角星野源的動作，一邊開門一邊推眼鏡，號稱是「新年最有笑果的賀歲影片」，祝福大家歡笑一整年、雞年行大運。1060127

(中央社)