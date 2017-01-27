中市母子除夕加碼 買大吉利刮刮樂中百萬
中市大肚區遊園路鴻運彩券行上周18日才開出今彩539頭獎，27日除夕再出現刮刮樂100萬元得主，獲獎的幸運兒是1名婦人，她的兒子戴口罩受訪說，與媽媽合資購買面額千元大吉利刮刮樂，很開心刮中百萬元，要帶爸媽一起到日本玩。
鴻運彩券行老闆林桂枝說，今天早上一開店，她養的小鳥「阿財」就雀躍叫個不停，跟1月18日店裡開出今彩539頭獎當天狀況類似，她心裡就感覺可能會有好事發生，在上午10點多，果然有客人刮出百萬元大獎。
這名好手氣百萬幸運得主是名婦人，她幾乎每天到店裡來購買1張面額200元的刮刮樂，今天由兒子陪著去菜市場再過來買刮刮樂，兒子當場加碼讓媽媽購買面額千元的大吉利刮刮樂。
林桂枝說，母子倆一開始還誤以為這張大吉利並未中奬，經她確認、再用電腦刷過查證，竟中了100萬元，在場的人都開心尖叫，她馬上去買鞭炮來燃放祝賀。
刮出百萬大獎婦人的兒子，下午戴著口罩現身接受採訪說，他與媽媽各出500元合資買刮刮樂，能中百萬元大獎真的很開心，他要帶爸媽一起到日本玩，而且春節期間還要持續再買，希望好手氣能再中大獎。
(中時)
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