春節連假第一天 台鐵湧入返鄉人潮

有位民眾嘴咬車票、手中大包小包趕搭列車回家過年。(張鎧乙攝)

一位民眾搭上自強號就呼呼大睡，安心地回家過年。(張鎧乙攝)

民眾扶老攜幼、大包小包趕搭各班次列車回家過年。(張鎧乙攝)

因不少人已趁小年夜返鄉，春節連假第一天的返鄉人潮比平常多了兩成，但火車班次行車順暢，沒有太多誤點情況，為了因應過年春運，台鐵局也在過年期間加開190個班次，乘客可以多加利用。

(中時)