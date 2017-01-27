舔耳照 邱惠美：拍照錯位 一定提告

台北市議員童仲彥緋聞對象邱惠美，傳出舔前監察院副院長陳進利耳朵照片，童仲彥透過媒體群組轉發邱惠美錄音檔說明。邱惠美表示，是錯位，一定提告，也請陳進利出來澄清。

童仲彥轉貼錄音檔和舔耳照片後，也留下幾段話幫忙邱惠美澄清。童仲彥說，媒體太多不實訊息，邱主任年後整理一起說明，大家辛苦了，讓他好好反省整理一下，先不要傷害到黨（民進黨），他自己是小事，因為他的錯誤，讓大家奔波了，很不好意思。

已婚北市議員童仲彥爆出家暴事件，他日前在媒體上談到服務處主任邱惠美的說法，引起社會討論，網路上近來流傳一張邱惠美舔耳照片，而遭舔耳男子竟是陳進利。

童仲彥今天透過媒體群組轉發邱惠美的錄音檔，長度約1分半鐘。邱惠美說，舔耳照是9月獅子會例會結束後，剛好有3個當月壽星，因此順便慶生，現場都是人，陳進利臉上被抹奶油，眾人起鬨才做個動作。

邱惠美表示，實際上她根本沒有舔上去、親上去，而是錯位方式，這不是她說了算，當時這麼多人，可以請大家出來說明。她一定告，她當會長有需要做到這麼可悲嗎？這張舔耳照是黃埔獅子會創會會長袁慶方拍攝，一定提告，也希望陳進利親自出來澄清。1060127

(中央社)