想念年夜飯 周子瑜低調返台和家人過年

周子瑜先前返台曾在官方IG分享照片。（圖／取自twicetagram Instagram）

周子瑜下月將隨Twice進行首次巡演。（圖／中時資料照片）

韓國人氣女團Twice成員周子瑜去年中秋節、今年跨年都曾低調返台，今(27日)逢重要的除夕，稍早媒體目擊她現身機場入境大廳，在母親黃燕玲的陪伴下回到家鄉，周爸爸也親自來替寶貝女兒接機，一家三口相聚後便搭車回台南過節，相當溫馨。

據《自由時報》報導，周子瑜和媽媽今早現身機場，子瑜戴著鴨舌帽與口罩，一路上相當低調，被眼尖記者認出後，子瑜媽媽表示由於女兒是私人行程，不方便接受採訪，而周子瑜則禮貌點頭示意，被旅客認出要求合影，子瑜則隨即脫下口罩答應，完全沒有架子。

不久周子瑜跟媽媽在大廳與爸爸會合，三人便走出機場搭車離去，而下月17到19日Twice將在首爾舉行首次巡迴演唱會，出道一年多的她們人氣超旺，門票開賣40分鐘便售罄，這回子瑜返台和家人團聚，也算在開唱前難得休息、充電，讓粉絲更期待她下月的精采表演。

(中時電子報)