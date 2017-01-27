不滿輪班制度 台鐵產業工會彰化站演行動劇抗議
台鐵產業工會不滿過勞且輪班制度未改，工會發動北中南誓師活動爭取春節依法休假權，今天中午約50名台鐵員工在台鐵彰化站前演出行動劇，拉起「台鐵漠視勞權」白布條，並張貼「做牛做馬卻砍假」等另類春聯，不過目前彰化站運務未受影響，維持正常營運。
今天參加行動劇員工表示，4年前考上台鐵原本很高興，無奈台鐵把員工當成超人使用，沒有完整的輪班制度，縱使領了加班費，也失去健康，「加班費都在營養、保健食品」，期盼能有完整的休假制度。
台鐵彰化站月台嚮導曹嘉君說，台鐵長期人力不足，靠著是員工的熱情，但是長期以往，沒有足夠的休息，過勞的鐵路員工也無法帶給旅客安全服務，為了不影響大眾權益，台鐵要做的是補足員工，才能建立更健全的休假制度。
台鐵抗議員工表達心聲後，也張貼「做牛做馬病滿身」、「做牛做馬卻砍假」等春聯，來往乘客有認為，應該做到補足員工，支持台鐵員工表達心聲，但也又說不知道、不予置評。台鐵彰化站站方對抗議行動表示，這是全台串聯的行動，不方便表達意見，這是尊重、意見，但強調調站務不受影響。
(中時)
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