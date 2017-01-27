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不滿輪班制度 台鐵產業工會彰化站演行動劇抗議

中時
／彰化報導
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台鐵產業工會彰化站演行動劇抗議爭取補足員工建立更完善輪班制度
台鐵產業工會不滿過勞且輪班制度未改，今天約50名台鐵員工在台鐵彰化站前演出行動劇，拉起「台鐵漠視勞權」白布條。（吳敏菁攝）

台鐵產業工會不滿過勞且輪班制度未改，工會發動北中南誓師活動爭取春節依法休假權，今天中午約50名台鐵員工在台鐵彰化站前演出行動劇，拉起「台鐵漠視勞權」白布條，並張貼「做牛做馬卻砍假」等另類春聯，不過目前彰化站運務未受影響，維持正常營運。

今天參加行動劇員工表示，4年前考上台鐵原本很高興，無奈台鐵把員工當成超人使用，沒有完整的輪班制度，縱使領了加班費，也失去健康，「加班費都在營養、保健食品」，期盼能有完整的休假制度。

台鐵彰化站月台嚮導曹嘉君說，台鐵長期人力不足，靠著是員工的熱情，但是長期以往，沒有足夠的休息，過勞的鐵路員工也無法帶給旅客安全服務，為了不影響大眾權益，台鐵要做的是補足員工，才能建立更健全的休假制度。

台鐵抗議員工表達心聲後，也張貼「做牛做馬病滿身」、「做牛做馬卻砍假」等春聯，來往乘客有認為，應該做到補足員工，支持台鐵員工表達心聲，但也又說不知道、不予置評。台鐵彰化站站方對抗議行動表示，這是全台串聯的行動，不方便表達意見，這是尊重、意見，但強調調站務不受影響。

(中時)

關鍵字：台鐵產業工會彰化輪班制度
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