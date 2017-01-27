蔡英文除夕英日雙語發推特 網友吐槽：漢奸

蔡英文twitter擷圖。

今天是除夕，蔡英文總統沒有公開活動，也不發表除夕談話，但她中午在推特上發了一條用英日雙語寫的推文，祝賀中國農曆雞年的到來，引來不少吐糟。

蔡總統在推文中說：From the people of Taiwan, we wish everyone a bright and prosperous Year of the Rooster.

日本の皆様、今年は実のある素晴らしい一年となりますよう、心よりお祈り致します。

(編按：臺灣人民祝願大家雞年飛黃騰達!各位日本朋友，衷心祝願今年將會成為非常精彩的一年!)

此條英日雙語推文一經發出，引來不少網友吐槽和批評，有人說：蔡英文祝賀中國農曆新年，「為何不寫中文？」

也有網友質疑：「蔡英文和臺北市長柯文哲為什麼都堅持用英文更新內容？難道這是『推特外交』？可我覺得，外交場合見到的那些人未必有時間follow你，而你的選民們卻會天天有時間吐槽你。」還有網友怒批蔡英文是「漢奸」：「日本人又不過春節，你用日語幹什麼!為什麼向日本示好？難道你已經把臺灣寶島被日本強佔、島民造屠殺的歷史忘記了嗎？」也有網友勸其「新的一年好自為之，多為臺灣民眾謀福利，少做些不負責任、遺臭萬年的傻事」。

蔡的走春行程將從大年初一持續到初四，展開一連串的拜廟行程。初一回到屏東老家後，先參拜車城福安宮，再轉往嘉義朴子配天宮、台南安平開台天后宮、高雄楠梓元帥廟及高雄岡山壽天宮(1月27日)是大年三十，中國人習慣在這一天送走舊的一年，迎接新的一年。

(中時電子報)