陸主播自嘲：地球不爆炸 我們不放假
春節到來，民眾開始歡度假期，但仍有許多行業必須堅守崗位，新聞工作便是其中之一。大陸央視主播日前在播報中談到媒體業全年無休時表示「地球不爆炸，我們不放假」，引起網友討論。
中國大陸中央電視台主播朱廣權日前在播報中，針對觀眾詢問電視台春節是否放假時作上述表示。這段影片今天被大陸網友瘋狂轉載。
他說「地球不爆炸，我們不放假；宇宙不重啟，我們不休息。風裡、雨裡、節日裡，我們都在這裡等著你。沒有四季，只有兩季：你看，就是旺季；你換台，就是淡季。」
這段影片在微博上掀起討論，有許多人大讚朱廣權「一本正經說段子」的功力太強。也有人調侃「心疼新聞中負責打手語的手語老師」。
對此，朱廣權今天在微博留言表示，「別問我為什麼不笑，一本正經播報；這是電視人的心聲，不是段子搞笑；所以你要知道，沒哭就值得驕傲。」這段妙語如珠的押韻回應，也讓大陸網友大讚「第一網紅主播」。1060127
(中央社)
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