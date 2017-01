洪曉蕾比基尼「萬惡視角」 前夫王世均覺得讚

洪曉蕾曬萬惡視角比基尼照,連前夫王世均也按讚。(取材自facebook)

「驚世夫妻」洪曉蕾與王世均,去年7月簽字斷了10年婚姻。(中時資料照片)

名模洪曉蕾去年7月與王世均簽字離婚,打趣自嘲「驚世夫妻」總算上演完結篇,10年夫妻情終結,而41歲的她恢復單身後身價不減反增,追求者絡繹不絕,她也證實被一位50歲斯文男追求中,事實上,洪曉蕾不僅異性緣極佳,外貌也維持得相當好,火辣身材連前夫王世均至今看了都還會按讚。

「驚世夫妻」離婚後仍讓人好吃驚!年過40的洪曉蕾完全沒有顯老的趨勢,她今天在臉書貼出性感辣照,照片裡她身穿桃紅色比基尼,拍攝視角由低至高,長腿、纖腰、美胸全入鏡,配上藍天白雲與飛鳥,畫面美妙得堪稱「萬惡視角」,她更po文說:「看得失才會海闊天空,心有透明才會春暖花開,Happy Chinese New Year ,2017 Go go go」,惹火曲線及正向自我喊話,連前夫王世均都按讚支持!

