洪曉蕾比基尼「萬惡視角」 前夫王世均覺得讚
名模洪曉蕾去年7月與王世均簽字離婚，打趣自嘲「驚世夫妻」總算上演完結篇，10年夫妻情終結，而41歲的她恢復單身後身價不減反增，追求者絡繹不絕，她也證實被一位50歲斯文男追求中，事實上，洪曉蕾不僅異性緣極佳，外貌也維持得相當好，火辣身材連前夫王世均至今看了都還會按讚。
「驚世夫妻」離婚後仍讓人好吃驚！年過40的洪曉蕾完全沒有顯老的趨勢，她今天在臉書貼出性感辣照，照片裡她身穿桃紅色比基尼，拍攝視角由低至高，長腿、纖腰、美胸全入鏡，配上藍天白雲與飛鳥，畫面美妙得堪稱「萬惡視角」，她更po文說：「看得失才會海闊天空，心有透明才會春暖花開，Happy Chinese New Year ，2017 Go go go」，惹火曲線及正向自我喊話，連前夫王世均都按讚支持！
(中時電子報)
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