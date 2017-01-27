嘉縣議員陳保仁疑心血管疾病驟逝 享年63歲

嘉義縣議員陳保仁去年10月間到友人處協助處理事情，今天驟逝。（廖素慧攝）

嘉義縣議員陳保仁今天下午驚傳驟逝，醫院證實他疑因心血管疾病發作，身體不適，下午3時許送醫急救約20餘分鐘後，3時26分宣治急救無效，享年63歲，家屬已將其大體送梅山家裡，正值除夕全家團圓之際，家人哀慟莫名，友人不捨。

大林慈濟醫院指出，下午3時許陳保仁議員由救護車載送至醫院，家人陪同，當時已幾乎無氣息，經醫師電擊心臟急救約20餘分鐘，仍無生命跡象，於3時26分許宣告不治，家屬將其載送回家，陳生前有糖尿病、高血壓等慢性病，醫師初判陳驟逝原因應與心臟疾病有關。

陳保仁的好友「江總」江熙哲說，他下午驚聞陳議員驟逝，十分驚愕、不捨，約2周前陳還到他的服務處與另位友人有說有笑，其間，陳提到最近感到心臟不適，他催促陳趕緊去醫院就醫，不料，今天下午突然接獲噩耗。

據江總轉述，陳今天整天都沒有出門，陳太太下午上樓才發現陳的臉色發白、身體冰冷、氣息微弱，立刻叫119救護車送醫，卻仍回天乏術。

陳保仁原本擔任梅山鄉民代表，因任縣議員的胞兄陳保元病逝，他接棒選縣議員，已連任3屆縣議員，與妻生育1名兒子。

(中時)