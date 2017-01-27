春節期間 日月潭、車埕實施交通管制

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春節期間，日月潭實施交管疏導計畫，警方籲請遊客遵從指揮，以避免交通打結。圖為日月潭九龍口假日塞車一景。（沈揮勝攝）

日月潭九龍口至水社路段，只有2線車道容易壅塞，禁止停車。（沈揮勝攝）

台21線在車流量大時，也常見有間歇性塞車情形。（沈揮勝攝）

日月潭周邊鄉村道路，大假日也有壅塞的可能性，遊客請遵從現場員警指揮。（沈揮勝攝）

南投縣警局集集分局為維護道路交通安全與暢通，1月28日至2月1日春節連續假期期間，將在日月潭地區台21線省道及台21甲線實施交通管制，公路總局第二區養護工程處埔里工務段及警方提醒用路人依管制路線配合行駛。

集集分局指出，連假期間各日上午9點至下午6點止，台21線指標60.9K至65K，即九龍路口至水社)之二線道路段禁止路邊停車；台21線65K水社往頭社方向四線道外側車道提供車輛依序停放，但隧道內禁止停車。

另，水里車埕連假期間每日上午9點30分至下午5點30分，光復街及民權巷全區實施單向管制，即縣道131線29.9K與光復街口經車埕國小穿越社區往131線29.6K與民權巷口路段，禁止車輛由29.6K與民權巷口往車埕社區方向行駛及路邊停車。

集集分局長廖志明呼籲，春節期間前來水里鄉車埕地區周邊旅遊的遊客務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，同時也建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢。

(中時)