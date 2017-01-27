鎮瀾兒童家園除夕圍爐　院童大快朵頤收紅包

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大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園除夕圍爐，董事長顏清標及副董鄭銘坤發放紅包。（陳淑芬攝）

大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園今天舉辦除夕圍爐，席開10多桌，董事長顏清標及副董鄭銘坤都到現場發紅包，80多名學童共聚一堂大快朵頤，還有紅包可拿，度過歡樂溫暖的除夕。

鎮瀾兒童家園每年除夕都舉辦團圓圍爐，安置110多人，部分學童平日在兒童家園接受照顧，除夕即返家團圓，今天晚間約80多人參加圍爐，席開10餘桌，董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、立委顏寬恒及兒童家園院長、市議員顏莉敏都到場圍爐同歡。

院童口中的「爺爺」顏清標及鄭銘坤兩人還現場發放紅包給小朋友及工作人員，圍爐菜色相當豐盛，現場氣氛溫馨。

顏清標鼓勵院童們要好好讀書，長大要貢獻社會，並向媽祖祈求保佑小朋友平安快樂長大；顏寬恒則感謝工作人員平日辛苦付出，讓院童在最好的環境成長；顏莉敏也祝福院童們在雞年能「雞」靈過人，身體健康、學業突飛猛進。

(中時)