印度克什米爾地區雪崩 死亡人數增至14

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印度軍方今天表示，喜馬拉雅山區的克什米爾地區發生兩起雪崩，救難人員再尋獲4具印度軍人遺體，將死亡人數推升至14人。

美聯社報導，軍方發言人卡里亞上校（Rajesh Kalia）說，救難人員今晨在古雷茲地區（Gurez）挖掘雪堆時，發現這些遺體。雪崩地點靠近實際區分印度和巴基斯坦兩國克什米爾控制區的邊界。

古雷茲地區25日晚間發生兩起雪崩，吞噬一處軍事基地並沖走一名巡邏士兵，共有21名軍人埋在雪堆下，7人獲救。

卡里亞上校說，惡劣天候阻礙救援行動，包括降下大雪。

克什米爾地區經常發生雪崩和山崩，使印度和巴基斯坦軍方蒙受嚴重損失。（譯者：中央社劉文瑜）1060127

(中央社)