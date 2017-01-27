棒球員金雞報喜 1993年球員出頭天

王柏融去年球季單季200安、打擊率4成14樹立大王障礙。(本報資料照)

展望雞年的到來，中職與旅外許多球星也來到本命年，包含中職史上最快拿到50萬月薪的王柏融，他的同隊隊友楊岱均，旅美的胡智為、張進德等人，以及旅日備受看好的吳念庭與廖任磊，都同樣在1993年出生，盼能在本命年創造生涯佳績。

效力桃猿隊的王柏融，1993年9月出生，去年球季以單季200支安打，打擊率4成14，樹立中職「大王障礙」，季後也獲得中職6項大獎肯定，今年年初也確定與球團簽下價值3180萬的5年大約，成功邁向自己的另一個里程碑，日前王柏融也坦言，簽下這筆合約，說沒有壓力是騙人的，不過自己一定會打出應有身價。

王柏融去年創下多項紀錄，在本命年能否繼續突破，拉高障礙，王柏融謙虛回應，自己還是有許多需要改進的地方，不管跑、打、守都還要提升，他也立下與去年球季初相同的一場一安基本目標，盼能在新球季再創新紀錄。

楊岱均期盼忘記去年不順，今年重新開始。(中時資料照 周鎮宇攝)

同樣來自猿隊的楊岱均，也在當年9月出生，業餘時期擔任中華培訓隊隊長，率隊拿下U21世界盃冠軍與2015年世大運金牌，成為「新台灣隊長」，談到本命年，楊岱均笑笑回應：「是不是該去安太歲了。」去年進入中職成績不盡理想，他坦言，一開始有點壓力，去年的表現不去想，今年就是重新來過，也期望可以減重，增加自己的守備靈活度。

楊岱均業餘擔任隊長時期，中華隊都獲得佳績，同梯球員也都表現出色，是否展望2020年東京奧運，再度一同代表中華隊出征，楊岱均回應，時間還久，接下來幾年會發生什麼事都還不知道，目前不去想，一步一步來繼續累積自己的實力。

旅美小將胡智為今年被光芒放進40人名單，距離大聯盟僅差一步。(中時資料照)

旅美投手胡智為，1993年11月出生，2013年加盟雙城，每年幾乎都在小聯盟繳出穩定成績，前年被交易至光芒，去年在多在2A出賽，24場先發，自責分率僅2.59，也曾上3A先發1場，狂飆7次三振，但僅投4.2局失4分退場，不過季末球團因為避免規則五選秀被其它球隊相中，在去年11月把他拉進40人名單。

進到光芒40人名單，讓胡智為今年春訓就可以從大聯盟開始，距離最高殿堂僅差一步，也因此婉拒今年經典賽徵召，盼能夠十足把握機會，日前陳偉殷也曾表態相當看好胡智為未來成績，認為他相當認真，也讓人更加期待胡智為今年的表現。

旅美小將張進德，今年獲邀參加大聯盟春訓，前途備受看好。(中時資料照)

張進德則是在1993年5月出生，2012年加盟海盜，去年7月升上小聯盟3A，成為台灣首位以捕手身分升上3A的球員，今年被球隊受邀參加大聯盟春訓，對於爭取大聯盟機會，張進德評析，語言溝通還是最為重要，自己身為捕手，需要長時間與投手群溝通，所以還是要加強語言能力，才有機會升上去。

日媒評估今年球季吳念庭有望站穩一軍席位。（資料照片／西武官網）

而旅日的吳念庭，1993年6月出生，高中時期就前往日本讀書，前年在日職選秀獲得西武第7指名加盟，去年球季就在一軍出賽43場，雖然打擊率僅1成94，但守備表現可圈可點，許多日媒都評估他在今年球季能夠站穩一軍，另外去年日職選秀被巨人第7指名的廖任磊，在1993年8月出生，擁有旅美經驗，加上身高與球速優勢，未來也備受看好。

除了上述這些選手外，旅美選手中，唯一進入中華隊經典賽28人名單的小將江少慶，大聯盟響尾蛇隊的首位台灣球員黃暐傑，富邦悍將的陳明軒等人也都同樣出生於1993年，今年都屬本命年，雖然在傳統觀念上，遇到本命年恐會諸事不順，需要安太歲，但相信這些年輕小將們都能夠穩定發揮，新年的一年在球場上發光發熱。

(中時電子報)