投注站掩護地下簽賭 櫃檯小姐見警喊：別打我

龔姓女子涉嫌以合法投注站掩護地下簽賭，警訊後依賭博罪法辦，但她看到警察大喊「不要打我」，使出哀兵策略想要刪除簽注資料。（李文正翻攝）

警方在內湖、南港等地查獲6間投注站經營非法地下投注，在櫃檯內發現賭客簽單。（李文正翻攝）

彩券投注站「掛羊頭賣狗肉」！位在內湖、中山、大安區等6處的投注站，除了合法經營大樂透、539、刮刮樂外，還利用Line經營地下簽注站，北市刑警大隊與南港警分局，昨天中午一舉查獲龔姓嫌犯、幕後經營者等8人，訊後依賭博罪嫌法辦。

龔姓嫌犯等人因銷售台灣彩券，每100元只能賺1元，地下簽注站可有10倍以上的利潤，因而鋌而走險，利用手機通訊軟體簽單，備有「教戰守則」，收到客人簽單，上傳後立即刪除，藉以躲避警方查緝。

南港分局員警進入彩券行，看到龔女拿著手機正要通風報信，員警立即衝上前去搶下手機，以免她刪除證據，但龔女使出「哀兵策略」，裝可憐大喊「不要打我」，嗆警察都是流氓，警察則回嗆「你不要打我就好了」，警方從櫃檯內發現簽單等證物。

警方表示，遭查獲的6間彩券行，貪圖地下簽注的利潤，甚至提供「刷卡」，相較一般合法投注站，可說是企業化經營，但已經違反合法彩券的規範，未來將取消營業資格，警方將8名現場工作人員，以及幕後老闆帶回警局製作筆錄，依賭博罪法辦。

(中時)