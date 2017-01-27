逃過災難更惜福 思樂冰母女新年願望：平安就好
維冠金龍大樓最後兩位脫困的倖存者～思樂冰女孩林素琴與阿姨陳美日，和媽媽陳玉娥一家三口27日吃年夜飯，逃過去年小年夜的「震撼」，今年一家更惜福，改以簡單的家常菜取代大魚大肉圍爐，新年心願淡稱「平安就好」。
去年維冠金龍大樓倒塌後，陳玉娥最先被救出，反而是最著急的一個，她的女兒與妹妹，在歷經61小時的活埋，成為最後兩位被救出的生存者，林素琴獲救時，在石塊下一句「我想吃思樂冰」真情流露，融化緊繃的社會人心，被稱為「思樂冰女孩」。
女兒、妹妹受困期間，最難過又無助的就是陳玉娥，她不顧傷勢，四處打探消息，一度以為最親的兩個家人都往生了。最後得知女兒、妹妹獲救，人生從悲到喜，體會感恩惜福。
一年來地震陰影仍在，逃過死劫的妹妹篤信佛教，改吃全素，林素琴不敢獨自在家、獨自睡覺，陳玉娥經常想起大樓倒塌的剎那，一家三口每晚睡在同一張床上，彼此照顧。
陳玉娥日前帶著女兒回越南過年，覺得在故鄉住平房、沒有地震，反而安心，興起舉家搬回越南的念頭，農曆年前剛回台灣，今年年夜飯不再大魚大肉，一家三口改以幾樣簡單小菜當年夜飯，享受團圓樂。
陳玉娥發給女兒小紅包，為了感謝從災難中脫困，大年初一全家要吃全素，面對新年新願望，她淡淡的說「平安就好」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。