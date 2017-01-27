逃過災難更惜福 思樂冰母女新年願望：平安就好

陳玉娥與女兒「思樂冰女孩」林素琴、妹妹陳美日體會逃過災難要更感恩，今年除夕以簡單幾樣小菜當年夜飯，陳玉娥並發給女兒一個小紅包。（程炳璋攝）

維冠金龍大樓最後兩位脫困的倖存者～思樂冰女孩林素琴與阿姨陳美日，和媽媽陳玉娥一家三口27日吃年夜飯，逃過去年小年夜的「震撼」，今年一家更惜福，改以簡單的家常菜取代大魚大肉圍爐，新年心願淡稱「平安就好」。

去年維冠金龍大樓倒塌後，陳玉娥最先被救出，反而是最著急的一個，她的女兒與妹妹，在歷經61小時的活埋，成為最後兩位被救出的生存者，林素琴獲救時，在石塊下一句「我想吃思樂冰」真情流露，融化緊繃的社會人心，被稱為「思樂冰女孩」。

女兒、妹妹受困期間，最難過又無助的就是陳玉娥，她不顧傷勢，四處打探消息，一度以為最親的兩個家人都往生了。最後得知女兒、妹妹獲救，人生從悲到喜，體會感恩惜福。

一年來地震陰影仍在，逃過死劫的妹妹篤信佛教，改吃全素，林素琴不敢獨自在家、獨自睡覺，陳玉娥經常想起大樓倒塌的剎那，一家三口每晚睡在同一張床上，彼此照顧。

陳玉娥日前帶著女兒回越南過年，覺得在故鄉住平房、沒有地震，反而安心，興起舉家搬回越南的念頭，農曆年前剛回台灣，今年年夜飯不再大魚大肉，一家三口改以幾樣簡單小菜當年夜飯，享受團圓樂。

陳玉娥發給女兒小紅包，為了感謝從災難中脫困，大年初一全家要吃全素，面對新年新願望，她淡淡的說「平安就好」。

(中時)