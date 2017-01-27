林心如慶生首曬「母女合影」：妳是最好禮物

林心如分享與女兒小腳合影。（圖／取自林心如微博）

林心如年初當媽。（圖／中時資料照片）

「紫薇格格」林心如去年與霍建華完婚，本月6日平安生下小公主，兩人世界升級為一家三口，水瓶座的她今(27日)過41歲生日，剛剛她在微博首曬「母女合影」，可見她纖細的手腕緊貼著女兒可愛小腳，融化不少網友。

今年為林心如當媽後的第一個生日，舒淇稍早便曬出兩人合影道賀，剛剛林心如分享和女兒小腳合照，感恩說：「謝謝你親愛的寶貝，謝謝你來到媽咪的身邊，讓我的生命更加完整，你就是上天賜給我最好的禮物」。

林心如最後不忘對女兒說：「I love you」，也由衷感謝眾人祝福，網友則說：「寶寶顏值肯定高啊！新年快樂」、「期待早日看到三人合影」、「祝福妳！」

(中時電子報)