川普惹怒鄰國墨西哥 恐引發貿易戰報復
分析家表示，美國新總統川普對墨西哥挑起戰火，惹惱這個美國的戰略夥伴，可能促使墨西哥以貿易戰及減少在遏阻非法移民上的合作報復美國。
法新社報導，川普堅持墨西哥要為興建數十億美元的美墨邊境圍牆買單，讓墨西哥人大為光火。這場僵局引發美墨兩國數十年來最嚴重的外交爭端。
墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）先前對川普當選後美墨能建立良好關係表示樂觀，但他的善意在昨天耗盡，取消下週在華府與川普的會面。
對美國德州塔勒頓州立大學（Tarleton State University）美墨關係專家費拉斯柯（Jesus Velasco）而言，上次美墨之間的重大危機是發生在1985年，當時一個販毒集團凌虐殺害美國緝毒局（DEA）一名幹員，促使美國短暫關閉邊界。
費拉斯柯告訴記者：「這次更糟。」他表示：「川普將潘尼亞尼托政府逼到牆角，沒了協商空間。」
費拉斯柯說，墨西哥可能以讓中美洲移民穿越邊境回擊，以此告訴川普政府，「我在邊境議題上不會再有任何單邊合作」。
但他表示，儘管遭受川普抨擊，墨西哥與美國擁有「全球最成功的（邊境）合作關係之一」。
針對築牆支出，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）昨天表示，可能對墨西哥課徵20%進口稅。
1990年代曾參與北美自由貿易協定（NAFTA）談判的經濟學家戴拉卡耶（Luis de la Calle）告訴記者：「若美國課徵這類稅收，墨西哥也將發動類似舉措。」
他表示，「墨西哥和美國過去也曾陷入複雜時期，但川普不一樣」。美墨關係能否維持「正面發展」，「關鍵在川普」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060127
(中央社)
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