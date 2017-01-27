舔耳照風波 陳進利：我一點印象也沒有

前監察院副院長陳進利今天針對舔耳照風波表示，「我一點印象也沒有」，當天只是以貴賓身分出席，跟他沒有關係，目前他忙於作畫，很少參加黃埔獅子會的活動。

台北市議員童仲彥緋聞對象邱惠美，傳出舔前監察院副院長陳進利耳朵照片，童仲彥透過媒體群組轉發邱惠美錄音檔。邱惠美表示，是錯位，她根本沒有舔上去、親上去，舔耳照是黃埔獅子會創會會長袁慶方拍攝，一定提告，也請陳進利出來澄清。

對此，陳進利下午受訪時表示，「我一點印象也沒有」，那天他只是以貴賓的身分出席，跟他一點關係都沒有，因為他是黃埔獅子會的監事，所以偶爾會參加會裡的活動。

陳進利說，自己忙於作畫，所以現在很少參加，邱惠美也沒有跟他聯絡。1060127

(中央社)