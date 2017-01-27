澳網青少年組男雙決賽 許育修奪冠
澳洲網球公開賽青少年組男雙第4種子台灣許育修與中國趙靈熙，今天在決賽後來居上，以2比1擊敗紐西蘭與葡萄牙組合，拿下冠軍，許育修成為史上第4名在澳網青少年組男雙贏得冠軍的台灣選手。
許育修與趙靈熙決賽的對手是紐西蘭雷諾斯（FinnReynolds）與葡萄牙瓦利（Duarte Vale），首盤在打到搶7局的情況下失利，但許育修與趙靈熙隨後在第2盤以6比4扳回一城，將比賽帶到搶10，並順利以10比5拿下，以6比7（8比10）、6比4、10比5獲勝，順利帶走冠軍獎盃。
台灣選手過去在澳網青少年組都有不錯的表現，詹詠然與中國孫勝男在2004年的青少年組女雙首度為台灣摘冠，接下來易楚寰在2005年的青少年組男雙也贏得冠軍；謝政鵬在2008年與楊宗樺搭配再度奪冠，隔年謝政鵬連莊成功，許育修今年成為第4名在澳網青少年組男雙獲得冠軍的台灣男子球員。1060127
(中央社)
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