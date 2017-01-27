棒球員金雞報喜 1981年雙左投拚復活

去年效力中信兄弟的林英傑，今年確定轉效桃猿，盼重新復活。(資料照 謝明祚攝)

雞年的來到，除了1993年的小將們來到本命年，1981年生的兩位左投林英傑與郭泓志，同樣屬雞，不約而同都將在今年力拚復活，林英傑日前已向新球團Lamigo桃猿報到，郭泓志則是在一月初前往美國自主訓練，目前富邦曾表明想要網羅，期待再度上演「不死鳥傳奇」。

林英傑在1981年5月出生，高中畢業後就加盟台灣大聯盟雷公隊，開啟自己的職業生涯，2004到2005年效力誠泰時期，連兩年奪下中職三振王，也讓他受到日職樂天隊網羅，可惜3個球季因傷表現不佳，又返台回鍋中職，去年遭到中信釋出，也讓他動起轉任教練的念頭，不過猿隊隨即找上他，盼借重老將經驗。

林英傑今年本命年將穿上職業生涯第7支球隊的球衣，他也選擇加盟職棒之初的19號為背號，期待重新開始，猿隊總教練洪一中曾表示，雖然林英傑實力可能已不在巔峰，但陣中缺少左投，又有許多年輕選手，盼他能扮演傳承經驗的老將角色。

郭泓志目前積極自主訓練，期盼再創不死鳥傳奇。（中央社資料照）

而另一位左投郭泓志，在1981年7月出生，高中畢業就赴美加盟道奇，還引發當時轟動的「郭泓志事件」，在美國職棒拚戰14年，大聯盟出賽218場，留下13勝、17負、55次中繼成功，自責分率3.73，2007年更成為台灣首位在大聯盟轟出全壘打的選手，2013年受到統一獅放棄三輪選秀，天價合約網羅，可惜3個球季下來，僅在首年穩定出賽，去年球季結束遭到釋出。

去年10月底郭泓志歷經生涯第七度開刀治療右肩傷勢，職棒生涯其實已經留下許多紀錄，不過他不放棄，在一月初也安排赴美自主訓練，也曾在受訪中表示：「不管在哪裡都可以，只要有球隊要他，都會前往。」，目前富邦把它列為觀察名單，成為最有意延續他球員生涯的球團。

1981年出生除了兩位左投外，打者部分目前都在球隊中擁有一席之地，效力統一獅的潘武雄，去年球季打出生涯最多的18轟，今年與球團談約，上看月薪將來到40萬；中信兄弟的周思齊，近幾年也都穩定發揮，繳出亮眼成績，另外富邦悍將的沈鈺傑與林宗男則是轉任教練，開啟棒球生涯的另一段旅程。

(中時電子報)