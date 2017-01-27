補不了錢坑尋短 知名樂團鼓手自轟爆頭身亡
才剛跨越新的一年沒多久，就因「錢關難過」傳出憾事，美國知名搖滾樂團「The Allman Brothers Band(歐曼兄弟樂團)」1969年成立，出道數十年來締造不少傳奇經典作，是70年代搖滾樂團代表之一，現爆出元祖成員布奇塔克斯(Butch Trucks)週二在家自轟爆頭身亡，享年69歲。
據《每日郵報》報導，歐曼兄弟樂團鼓手布奇塔克斯本周二發生不幸消息，他在位於佛羅里里達州西棕櫚灘的家中，舉槍轟頭自盡，他的太太梅琳達事發時就在他身旁，全程目睹老公輕生的過程，報警時顯得驚嚇過度。
據悉，梅琳達在傍晚6點左右報警，救護車及警方到場時，布奇還有呼吸，然到院前仍不治身亡，警方最終將其列為自殺案件處理，事後他布奇的經紀人已證實他的死訊，相傳布奇自殺的理由，是因他近年財務出現狀況，錢坑難補才會想不開，而其經紀人希望外界能尊重布奇家屬的隱私。
★自殺警語
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(中時電子報)
關鍵字：歐曼兄弟樂團、布奇塔克斯、Butch Trucks、爆頭
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