世界最古老華人區 體驗菲式春節味
農曆春節將至，號稱世界最古老華人區的馬尼拉王彬街，湧進數以萬計的民眾，除買甜粿、糯米糕以外，也向十字架上香，體驗融入菲律賓元素的過年味。
王彬街張燈結綵、喜氣洋洋，鑼鼓聲以爆竹聲喧天，街道兩旁擺滿販賣應景飾品、水果以及食品，華人區車水馬龍、水洩不通，華人前來採辦年貨，菲律賓人則來感到熱鬧氣氛。
各國術社的舞獅隊紛紛出動，採青之後當街大灑糖果與零錢，路人爭相撿拾，希望把「福氣」帶回家；在另一隅，菲童有樣學樣，拿紙箱當獅頭、舊布當獅身，以克難方式表演舞獅，向路人要打賞。
根據歷史文獻，早在16世紀就有華人移民到菲律賓，隨著兩族數代的通婚，時至今日，菲國估計1/4人口身上流有華人血統，前任總統艾奎諾三世、現任總統杜特蒂都是所謂的「菲華人」。
這使得農曆春節成為菲律賓的重要節日之一，提到春節，菲律賓人腦海中浮現的是舞龍舞獅、紅包以及甜粿。
王彬街老牌糕餅店「永美珍」循例製作了號稱菲國最大號甜粿，直徑約36英寸、重120公斤，民眾前來採辦年貨的同時，也與菲國第一大甜粿合影留念。
小販結合了菲律賓元素，在春節期間賣起糯米糕，因為菲律賓人相信，糯米糕的黏性，可以把全家人「黏」在一起，不會分離。此外，華人與菲律賓人多會到一座露天聖壇，向金字十字架上香祈福。
剛上完香的菲律賓女孩珍妮向中央社記者說，「上香應該是華人的傳統習俗，菲律賓人也入境隨俗，這是好的，因為我們兩民族已融合在一起。」
街頭小販叫賣的吉祥飾品還有以8粒或10粒橘子、1顆鳳梨及紅包袋串成的「吉利旺來」，橘代表「吉」、紅包是「利市」，鳳梨為「旺來」。
菲律賓政府重視農曆新年，杜特蒂總統去年8月即已宣布這一天為「特別無工作假日」，許多華人團體也在年節前後舉辦濟貧活動，讓菲國弱勢族群也能感受節慶的喜氣，促進友好。1060127
(中央社)
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