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東京股市今天收高，由銀行股帶動漲勢，出口相關類股也因日圓走貶受到激勵。美國股市道瓊工業指數25日首度突破2萬點大關後，昨天持續上漲，因此日本股市也連續第三天收紅。

東京股市日經225指數終場上漲65.01點，或0.34%，收在19467.40點，本周累計已上漲1.72%。

東證一部指數上漲4.24點，或0.27%，收在1549.25點。1060127

(中央社)