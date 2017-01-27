吳德榮：初一初二晴朗 留意日夜溫差
氣象專家吳德榮今天說，大年初一、初二各地晴朗穩定，東半部零星飄雨機率也很低，天氣一天比一天暖。但輻射冷卻造成清晨氣溫偏低，日夜溫差將達攝氏10度左右，穿著調適要特別注意。
他表示，大年初二、初三西半部清晨及金、馬地區，應注意霧對交通可能帶來的影響。
吳德榮在洩天機教室專欄表示，清晨5時53分新竹最低氣溫10.8度，創下該氣象站入冬以來的最低溫記錄，也是平地站僅次於淡水的最低溫記錄。
他說，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今晚北海岸、東北角雲量略增、有少量飄雨的機率；年初一、二各地晴朗穩定，東半部零星飄雨的機率也很低。天氣一天比一天暖，年初一、二各地高溫更將升至26度至28度。但輻射冷卻造成清晨氣溫偏低，日夜溫差將達10度左右。
吳德榮表示，年初三鋒面通過，中午起雲量增多，北部、東半部轉有雨，氣溫明顯下降；年初四東北季風及南方雲系同時影響，全台皆有雨，天氣溼冷，北台灣沿海空曠地區清晨最低溫將降至13度左右。
另外，氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上貼文表示，今天雲量少，空氣乾燥，能見度不差；不過，仔細看，還是可以看到淡淡的霾，由南部陸地飄向海面。1060127
(中央社)
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