初一、初二好天氣 初三有雨、氣溫降7度

明後天都是晴朗好天氣，中南部白天高溫可達28、9度，但早晚溫差大，民眾要注意保暖。(本報系資料照片)

初一、初二天氣晴，出遊多把握！中央氣象局指出，今天清晨受冷氣團及輻射冷卻效應影響，感覺偏冷，不過明後大年初一、初二氣溫持續回升，且水氣偏少，天氣相當舒適晴朗，是走春的好日子，中南部白天高溫可到28、29度，早晚溫差大，民眾要注意穿著，以免著涼。

接連冷了幾天之後，天氣開始好轉，氣象局預報員謝佩芸指出，明後兩天都是晴朗穩定的好天氣，僅花東局部地區有零星小雨，且範圍都不大，全台各地多半可見太陽露臉。

在氣溫方面，謝佩芸說，初一受到輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，西半部清晨低溫只有12、13度，南部只有15度，一旦白天太陽露臉後，最高溫皆可到25-27度，初二氣溫會更暖，南部甚至有機會達28度。提醒民眾早晚注意保暖，要採洋蔥式穿著，避免著涼。

不過好天氣可能只會維持2天，初三起東北季風增強，中南部雲層會加厚，山區開始有降雨，且氣溫也轉涼。初三白天高溫跟初二相比，恐下降7度左右，低溫預估約14、15度，

此外，特別要提醒民眾，初一到初三西半部與金馬離島地區，可能受到霧的影響，航班資訊應多加留意。且雖然陸地上艷陽高照，但恆春等處海面上可能出現長浪，若到海邊應多注意。

在空氣品質預測方面，根據環保署資料，初一花東地區空氣品質良好，北部、中部與離島地區空氣品質都是普通，不過雲嘉南與高屏地區分別是橘色、紅色警示，敏感族群需多留意，其中高屏PM2.5更是達到第8級的紅色警戒，對所有族群都不健康，民眾應多加小心。

(中時)