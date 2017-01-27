初一、初二好天氣 初三有雨、氣溫降7度
初一、初二天氣晴，出遊多把握！中央氣象局指出，今天清晨受冷氣團及輻射冷卻效應影響，感覺偏冷，不過明後大年初一、初二氣溫持續回升，且水氣偏少，天氣相當舒適晴朗，是走春的好日子，中南部白天高溫可到28、29度，早晚溫差大，民眾要注意穿著，以免著涼。
接連冷了幾天之後，天氣開始好轉，氣象局預報員謝佩芸指出，明後兩天都是晴朗穩定的好天氣，僅花東局部地區有零星小雨，且範圍都不大，全台各地多半可見太陽露臉。
在氣溫方面，謝佩芸說，初一受到輻射冷卻效應影響，日夜溫差大，西半部清晨低溫只有12、13度，南部只有15度，一旦白天太陽露臉後，最高溫皆可到25-27度，初二氣溫會更暖，南部甚至有機會達28度。提醒民眾早晚注意保暖，要採洋蔥式穿著，避免著涼。
不過好天氣可能只會維持2天，初三起東北季風增強，中南部雲層會加厚，山區開始有降雨，且氣溫也轉涼。初三白天高溫跟初二相比，恐下降7度左右，低溫預估約14、15度，
此外，特別要提醒民眾，初一到初三西半部與金馬離島地區，可能受到霧的影響，航班資訊應多加留意。且雖然陸地上艷陽高照，但恆春等處海面上可能出現長浪，若到海邊應多注意。
在空氣品質預測方面，根據環保署資料，初一花東地區空氣品質良好，北部、中部與離島地區空氣品質都是普通，不過雲嘉南與高屏地區分別是橘色、紅色警示，敏感族群需多留意，其中高屏PM2.5更是達到第8級的紅色警戒，對所有族群都不健康，民眾應多加小心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。