香港股市除夕小黑作收

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香港股市今天走弱，結束連續四個交易日的漲勢，因為投資人紛紛在農曆年假前獲利出場，不過只由近三個月的高點略微下滑。

美國股市道瓊工業指數首度突破2萬點大關後，昨天仍力守關卡，因此香港股市開高，但恆生指數在農曆除夕的半天交易日以小跌0.06%作收，報23360.78點。國企股指數下滑0.51%，收在9804.05點。

路透社報導，恆生指數本周上漲2.1%，新年以來漲幅達6.2%。國企股指數本周上漲0.9%，本月漲幅累計達4.4%。

中國大陸股市因逢長達一周的農歷年假休市，將於2月3日恢復交易。

香港股市30和31日也將因農歷新年假期休市，2月1日恢復交易。1060127

(中央社)