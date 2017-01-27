香港股市除夕小黑作收
香港股市今天走弱，結束連續四個交易日的漲勢，因為投資人紛紛在農曆年假前獲利出場，不過只由近三個月的高點略微下滑。
美國股市道瓊工業指數首度突破2萬點大關後，昨天仍力守關卡，因此香港股市開高，但恆生指數在農曆除夕的半天交易日以小跌0.06%作收，報23360.78點。國企股指數下滑0.51%，收在9804.05點。
路透社報導，恆生指數本周上漲2.1%，新年以來漲幅達6.2%。國企股指數本周上漲0.9%，本月漲幅累計達4.4%。
中國大陸股市因逢長達一周的農歷年假休市，將於2月3日恢復交易。
香港股市30和31日也將因農歷新年假期休市，2月1日恢復交易。1060127
(中央社)
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