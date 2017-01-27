美國退出TPP 日對所有可能情況做好準備

我要評比

美國總統川普已在本週下令退出跨太平洋夥伴協定（TPP），日本內閣官房長官菅義偉今天表示，針對日美貿易會談，日本已對所有可能情況做好準備。

日本首相安倍晉三下月將訪問華府，川普政府一名官員表示，川普將尋求迅速與日本達成雙邊貿易協議，以取代涵蓋更廣的TPP。

菅義偉在記者會上說：「我們確實已準備好因應可能發生的任何情況。」

他在美國貿易政策走向更清楚前，避談此議題。

他表示：「日本與美國間的結盟及經濟關係相當重要，因此我們希望就如何發展與美國各方進行會談。」

菅義偉並說，日本將持續密切觀察美國與墨西哥關係對日本企業帶來何種影響。（譯者：中央社蔡佳伶）1060127

(中央社)