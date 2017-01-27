嘉義縣議員陳保仁 午睡猝逝
嘉義縣議員陳保仁今天午睡時，因家人叫不醒，呈OHCA狀態，經送醫急救仍告不治，享壽62歲；醫生初步研判死因為心臟血管問題，但詳細死因仍待進一步調查。
對於陳保仁猝逝一事，嘉義縣政府民政處長陳宏基表示，陳保仁是嘉義縣第3選區選出的議員，依照地方制度法，並不需辦理議員補選。
嘉義縣消防局在下午2時40分接獲報案，指縣議員陳保仁在梅山服務處2樓的臥房一直叫不醒，呈昏迷狀態，救護人到場時，陳保仁已呈OHCA（Out of Hosp ital Cardiac Arrest，到院前喪失心肺功能）狀態。
救護人員於下午3時8分送抵大林慈濟醫院，但急救無效，醫師初步研判為心臟血管問題；由於陳保仁患有糖尿病和高血壓等慢性病，因此死因尚待進一步調查。
梅山出身的陳保仁，曾任梅山鄉民代表，由於聲音宏亮 、率直敢言，形塑成獨特的問政風格，被視為縣議會「大砲型」議員。
陳保仁原是國民黨員，但上次議員選舉以無黨籍身分登記參選，也是縣議會藍營主力戰將之一。1060127
(中央社)
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