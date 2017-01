樂來越愛你導演：團隊合作成就這部佳作

好萊塢影星雷恩葛斯林和「樂來越愛你」導演達米恩查澤雷今天在奧斯卡入圍名單公布後的首場記者會上強調,是團隊合作成就了這部榮獲奧斯卡14項提名的作品。

「曼谷郵報」(Bangkok Post)與路透社報導,32歲的達米恩查澤雷(Damien Chazelle)說,「這部作品仰賴愛的力量完成,確實也是團隊合作的成果」;達米恩查澤雷有望成為奧斯卡史上最年輕的最佳導演得主。

他說:「製作這部電影時,許多人一同將水準發揮至如此高程度,並讓自己超越極限,人數多到難以置信,所以我非常高興有這麼多人獲得肯定。」

「樂來越愛你」(La La Land)24日獲奧斯卡14項提名,成為入圍最大贏家。本屆奧斯卡入圍名單變得更多元,洗刷了過去兩年#奧斯卡太白(#OscarsSoWhite)爭議。

美國女星艾瑪史東(Emma Stone)與雷恩葛斯林(Ryan Gosling)這對銀幕情侶檔主演的音樂愛情片「樂來越愛你」入圍最佳影片、男女主角、導演、配樂和劇本等14項大獎,平了1997年賣座強片「鐵達尼號」(Titanic)和1950年電影「彗星美人」(All About Eve)的紀錄。

艾瑪史東在劇中飾演懷抱明星夢的小演員,雷恩葛斯林則飾演她的爵士鋼琴家男友。

將與「樂來越愛你」爭奪最佳影片的作品,有青春電影「月光下的藍色男孩」(Moonlight)、科幻片「異星入境」(Arrival)和梅爾吉勃遜(Mel Gibson)執導的戰爭電影「鋼鐵英雄」(Hacksaw Ridge),此外還有「藩籬」(Fences)、「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)、「漫漫回家路」(Lion)、「赴湯蹈火」(Hell or High Water)和「關鍵少數」(Hidden Figures)。

這部音樂愛情電影全球票房已衝到1億7400萬美元。(譯者:中央社劉文瑜)1060127

(中央社)