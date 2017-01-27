初一車潮湧出 7到12時最塞

我要評比

今天上午國道許多路段車多壅塞。(網友提供)

明天是大年初一，加上天氣晴朗，預估出遊車潮會大量湧出，比今天更塞，高公局預估，全日總延車公里上看115百萬車公里，包含國1南下湖口-新竹系統、彰化-埔鹽系統，以及國5南港系統-坪林都是易壅塞路段，提醒民眾，上午7時到中午12時最塞，建議避開車流高峰，或改道行駛。

高公局指出，今天是除夕，返鄉車潮大約清晨5時就出現，國1南下湖口-新竹、王田-埔鹽系統，及國3南下龍潭-關西等路段，因車流量非常大，且受事故影響，一度擠得不得了。

尤其從5到11時，國1南下湖口至新竹、南屯至王田、國3南下大溪至龍潭等路段，發生多起追撞，使得車流更加難以消化。提醒民眾上路前應做好車輛保養，並注意行車安全，以免因車禍掃興延誤行程。

至於大年初一的車流量預估，高公局科長徐福聲表示，預計以南下出遊的車潮為主，上午國1南下湖口-新竹系統、彰化-埔鹽系統，與國3南下鶯歌系統-關西、快官-南投較塞，下午國5南下南港系統-坪林等路段車流量較大，預估全日總延車公里為115百萬車公里。

徐福聲提醒，春節間深夜11時至上午6時國道全線暫停收費，民眾可多加利用。明天上午7時至中午12時，國5南下南港系統、石碇、坪林入口高乘載管制，全日24小時封閉國1平鎮系統南下入口，民眾可利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況。

在公路運輸方面，公路總局已協調客運業者，視人潮機動增班。到今天中午12時止，西部國道客運共計行駛1萬7952班次，疏運35萬餘人；國道5號客運路線共計行駛2625班次，疏運4萬5125人。

至於鐵路運輸，台鐵局指出，到今天下午為止，只有507次莒光號故障，全線包含主線、平溪、內灣、六家、集集、沙崙各支線等，都營運正常、秩序良好，部分列車誤點主要是因為旅客太多。

(中時)