朴槿惠可能2月初接受訊問

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南韓媒體今天報導，綜合政壇及總統親信干政案獨立檢察組的消息，南韓總統朴槿惠的律師正與獨檢組協調何時、何地當面訊問朴總統。

南韓聯合新聞通訊社報導獨檢組表示，當面訊問總統的時間不能晚於下月初。

對朴槿惠來說，越晚受訊越有利，但預計在輿論壓力下，很難拖到下月中旬以後。

報導指出，總統府青瓦台和獨檢組雙方都認為，朴槿惠在執法機關接受訊問並不妥當，因此，受訊地點可能在青瓦台附近的秘密「行宮」。

據報導，為顧及對國家元首的禮遇規格，可能由獨立檢察官朴英洙訊問或由1名助理檢察官出面。1060127

(中央社)