杜特蒂春節文告 籲菲華鞏固情誼
菲律賓總統杜特蒂今天公布上任後第1次的春節文告，呼籲菲律賓人與華人鞏固友好情誼。
杜特蒂在春節文告中說，「作為兩個不同卻密不可分的民族，希望我們大家能更深切珍視彼此的傳統。」
他指出，每一個新的開始都是改變的機會，邁向更美好的未來。
去年競選時透露外公姓林的杜特蒂，提到華人對菲律賓的影響，「他們豐富了菲律賓文化與歷史，他們透過貿易與投資為經濟作貢獻，菲人家庭對他們的美食再熟悉不過。」
杜特蒂表示，政府與旅菲華人共享新年的喜悅與希望，華人的哲理與生活態度值得各國人民學習。
文告最後說，「致所有相信伊始奇蹟，以及選擇希望而不懼怕的人，我在這個興旺的華人新年期間，獻上最好的祝福。」
杜特蒂去年8月間即已宣布農曆春節為「特別無工作假日」。1060127
(中央社)
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