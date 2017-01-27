歐盟對兩岸不鏽鋼焊接管件課徵反傾銷稅

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歐洲聯盟今天對中國大陸和台灣的不鏽鋼焊接管件課徵確定反傾銷稅，藉此擴大保護歐洲陷於困境的鋼鐵業者。

法新社報導，中國大陸的鋼鐵產量超過世界一半，並被控違反國際貿易協定傾銷到全球市場，歐盟因此採取反制行動。

歐盟執行委員會發布聲明說：「歐盟執委會的調查證實，中國和台灣不鏽鋼焊接管件以傾銷價格在歐洲銷售。」1060127

(中央社)