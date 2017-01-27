除夕震撼彈！中職秘書長朱康震請辭
毫無預警挑在除夕夜，中華職棒秘書長朱康震發給聯盟全體員工公開信，表達將於年後離職訊息，在雞年降臨前夕拋下震撼彈，他預計將於農曆年後進行工作交接，可能暫由副祕書長王惠民代理職務，靜待聯盟找到新任秘書長。
「如果可以，我願意一直擔任聯盟、擔任棒球的志工，隨時可以分享、感受、想念這一切，」朱康震在公開信中表示，「或許哪一天我們還會以另一種形式再相遇、再一起努力、在共同打拚。」
朱康震表示，由於他在去年年中開過刀，始終沒有好好休息，加上父親年事已高(85歲)，希望可以多花些時間陪伴，所以才辭退中職秘書長職務，他擔任中職秘書長2年，任內推動包含職棒公司與聯盟改組、強化聯盟行銷等工作。
原本在朱康震剛上任時，外界認為他對棒球事務並不熟悉，擔心出現外行領導內行情況，但他反而成功幫助聯盟轉虧為盈，且讓台日兩國職棒互動更加緊密，可惜最近傳出他因面對當前棒壇現況產生無力感，才會做出不如離去決定。
(中時電子報)
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