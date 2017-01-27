大白鯧魚價格暴衝 銷售冠軍常溫年菜熱銷

台北福華蓬萊邨含全雞與大白鯧的富貴套餐。圖：業者提供

福華年菜銷售冠軍紹興醉雞。圖：張佩芬

井然有序的年菜提領現場。圖：張佩芬

每年農曆春節，台北福華飯店的常溫年菜估計是業界銷售冠軍，營業額達千餘萬，店內公關經理徐家瑜指出，今年在最後一周，因為魚市場大白鯧價格高漲，每台斤高達1,800元，讓福華蓬萊邨含白鯧魚的富貴套餐業績衝高，今年整體年菜銷售估成長5％到8％。

福華除夕當天現煮的各式美味，成為大台北居民的好幫手，其中得過美食冠軍的紹興醉雞，近幾年每年除夕都用到兩噸雞腿的量，一直是銷售冠軍，今年新推出的花膠虎掌燒烏參登上熱銷排行榜第二名，另店內50道單點菜餚，讓客人可以各取所好，自由組合。

店內5家餐廳，包括蓬萊邨、江南春及珍珠坊等，分別推出「富貴」、「鴻運」、「高陞」等三組年菜套餐，另有海山廳的「三層日式開運年菜」與麗香苑的德國豬腳、美式燒烤豬肋排等多樣化佳餚，囊括台菜、江浙、廣東菜、日本料理與西餐，輕鬆外帶，帶回家不用解凍，冷盤可以直接吃，其他菜餚加熱即可上桌，輕鬆享受「五星級年夜飯」。

徐家瑜分析，蓬萊邨的富貴套餐最符合除夕拜拜需求，囊括了全雞與全魚，今年最後一周突然爆量是因為今年鯧魚價格飆高，精明的消費者發現一台斤重，單隻烹煮好的白鯧魚與佛跳牆魚翅、XO醬焗龍蝦加上封雞以及紅蟳米糕、古味長年菜、蓮子芋泥等總價不到萬元，還提供多家銀行信用卡折扣，實在是物超所值。

在五星級飯店當中，福華的年菜價格相當實惠，已經成為不少大台北居民每年必購的年菜，而且提貨時間很彈性，從小年夜到年初二都可，其中以除夕為最大宗，當天店內三家中餐廳中午暫停營業，一百多名廚師全部動員燒製年菜，部分廚師前一天就進駐餐廳看守費時熬煮的功夫菜。

台北福華飯店從民國89年開始開放年菜預購，民國92年起，建立更完善的SOP作業，以大宴會廳做為提領年菜場地，後勤人員全部動員，場面壯觀。消費者到場領取號碼牌後，先到小宴會廳喝茶等候叫號，3、5鐘就可以領到保鮮盒盛裝的年菜，套餐裝在精美的大型環保袋內，停車場也配合提供免費停車，最晚下午3點半前領菜，回到家就可以準備拜拜與吃團圓飯了。

(工商)